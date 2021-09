FC Bayern verpflichtet mit Zvonarek den “neuen Modric”

Der FC Bayern sichert sich offenbar mit Lovro Zvonarek die Dienste eines vielversprechenden Mittelfeld-Talentes.

Wie die “Bild”-Zeitung unter Berufung eigener Informationen vermeldet, wird der 16-jährige Lovro Zvonarek zum FC Bayern wechseln. Der Kroate soll den Münchnern 1,8 Millionen Euro an Ablöse wert sein, sich zunächst aber in seinem Heimatland weiterentwickeln. So wird er vorerst bei Belupo spielen und reifen.

Sein Entdecker Tomislav Stipic (trainierte 2019 GC) sagt: “Er hat die Fähigkeit der neue Luka Modric werden. Er ist viel weiter als alle anderen in diesem Alter. Das Gesamtpaket ist sensationell.”

adk 6 September, 2021 16:27