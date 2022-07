Der FC Bayern wartet vergeblich auf Angebote für Bouna Sarr

Der FC Bayern “muss” möglicherweise auch die neue Saison mit dem senegalesischen Rechtsverteidiger Bouna Sarr bestreiten.

Die Perspektiven auf regelmässige Einsätze haben sich für den 30-jährigen Senegalesen nach dem Transfer von Noussair Mazraoui weiter verschlechtert. Nur bei einem Klubwechsel kann sich Sarr wohl Chancen auf Spielpraxis ausrechnen. Das Problem: Bislang gibt es schlicht keine Angebote. Während in der vergangenen Winterpause noch verschiedene Ligue 1-Klubs vorgefühlt haben, ist es aktuell ruhig.

Sarr hat bereits angedeutet, dass er sich trotz Vertrag bis 2024 in München, in diesem Sommer einen Wechsel vorstellen kann. Möglich ist, dass kurz vor Transferschluss Anfang September noch Bewegung in den Markt kommt. Von den Bayern hätte Sarr in jedem Fall die Transferfreigabe.

psc 29 Juli, 2022 12:01