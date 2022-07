FC Bayern wartet weiterhin auf neues Angebot für Lewandowski

Am 12. Juli wird Robert Lewandowski wieder beim FC Bayern erwartet. Weil der FC Barcelona bislang mit einem neuen Angebot zögert.

Wie “Sport1” noch am Samstag berichtete, wird der FC Barcelona in Kürze ein neues Angebot für Robert Lewandowski an den FC Bayern übermitteln. Rund 50 Millionen Euro soll der Wert der Offerte betragen, die die Münchner zum Verkauf des 33 Jahre alten Stürmers bewegen könnte.

Laut dem “kicker” steht das Angebot jedoch weiterhin aus: Beim FC Bayern wartet man nach wie vor auf eine nachgebesserte Offerte seitens Barça. Die zuletzt gebotenen 45 Mio. Euro inklusive Boni sollen den Münchnern zu wenig gewesen sein.

adk 10 Juli, 2022 16:53