So sehen die Winter-Transferpläne des FC Bayern aus

Der FC Bayern hat die Pläne für das anstehende Transferfenster gefasst: Neuzugänge sind keine geplant.

Aufgrund der weiterhin tiefgreifenden Auswirkungen der Corona-Pandemie geben sich die Münchner auf der Ausgabenseite sehr zurückhaltend. Neue Spieler sind im Januar laut “Sport Bild” keine geplant, es gibt sogar einen Transfer-Stopp. Stattdessen sollen beim FC Bayern eigene Talente vermehrt ins Team eingebaut werden. In den vergangenen Wochen gab Hansi Flick diversen Youngsters bereits Chancen. Insbesondere der Engländer Jamal Musiala konnte diese nutzen. Der 17-jährige Engländer soll seinen bis 2022 gültigen Vertrag an seinem 18. Geburtstag am 26. Februar direkt verlängern.

Die Bayern sehen in ihm riesiges Potential. In acht Bundesliga-Spielen hat er in dieser Saison bereits dreimal getroffen. In den letzten vier Ligaspielen stand er dreimal in der Startformation.

psc 15 Dezember, 2020 19:12