FC Bayern: Xabi Alonso ist Plan A als Tuchel-Nachfolger

Der FC Bayern geht mit einem neuen Trainer in die kommende Saison, wie in dieser Woche beschlossen wurde. Topkandidat für die Nachfolge von Thomas Tuchel ist Xabi Alonso.

Der frühere Bayern-Profi leistet bei Bayer Leverkusen seit rund anderthalb Jahren hervorragende Arbeit und hat mit seiner Mannschaft in dieser Saison noch kein einziges Mal verloren. Sowohl die Titel in der Meisterschaft wie auch im DFB-Pokal und in der Europa League sind in dieser Spielzeit möglich. Laut "Sky" ist Xabi Alonso der Plan A für den in der kommenden Saison aktuell vakanten Trainerposten beim deutschen Rekordmeister.

Selbstverständlich ist eine Rückkehr des Spaniers nach München indes nicht: Mit Leverkusen verbindet ihn inzwischen viel. Er und auch die Verantwortlichen betonen immer wieder, wie wohl er sich bei der Werkself fühlt. Sollte er einen Wechselwunsch platzieren, würde aber mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Lösung gefunden - trotz Vertrag bis 2026.

Die Bayern dürften indes nicht der einzige Ex-Klub des früheren Mittelfeldspielers sein, der sich bei Alonso meldet: Auch für die Nachfolge von Jürgen Klopp in Liverpool ist er ein heisser Anwärter.

psc 21 Februar, 2024 10:46