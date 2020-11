Paukenschlag: FC Bayern zieht Angebot für David Alaba zurück

Das ist eine grosse Überraschung: Der FC Bayern zieht das Angebot zur Vertragsverlängerung mit David Alaba zurück.

Wie Klubpräsident Herbert Hainer im “Blickpunkt Sport” bei “BR” am Sonntagabend bekanntgibt, planen die Bayern in der kommenden Saison ohne Alaba. Der Verein habe sich für die schon lange andauernden und zähen Vertragsgespräche eine Deadline bis Ende Oktober gesetzt: Da Alaba-Berater Pini Zahavi auch auf Nachfrage von Sportvorstand Hasan Salihamidzic nicht eingelenkt hat und die Offerte weiterhin als nicht ausreichend betrachtet, wird von Klubseite her nun ein Schlussstrich gezogen. “Wir haben uns entschieden, das Angebot komplett vom Tisch zu ziehen. Das heisst, es gibt kein Angebot mehr”, erklärt Hainer.

Dies ist ein echter Paukenschlag: Ein ablösefreier Wechsel des 28-jährigen Verteidigers im kommenden Sommer könnte Tatsache werden. Die spanischen Topklubs Real Madrid und FC Barcelona sollen sich bereits in Stellung gebracht haben. Auch bei Manchester City steht Alaba sehr hoch im Kurs.

psc 1 November, 2020 23:17