Der FC Bayern zittert um Kingsley Coman & Serge Gnabry

Der FC Bayern muss nach einer sehr komplizierten Woche mit einer Niederlage in Bochum und einem hart erkämpften Remis in Salzburg auch noch um sein starkes Offensiv-Duo Kingsley Coman und Serge Gnabry zittern.

Die beiden waren auf den Flügeln in den letzten Spielen stets gesetzt. Nun drohen sie für das Heimspiel gegen Greuther Fürth am Sonntag allerdings beide auszufallen. Trainer Julian Nagelsmann sagt auf der Pressekonferenz am Freitag: “Serge Gnabry ist ein bisschen angeschlagen, er hat muskulär reagiert. Kingsley Coman hat einen Schlag auf die Wade bekommen. Er ist ein bisschen fraglich für Sonntag. Stand gestern sah es nicht so gut aus, aber wir hoffen trotzdem.”

Mit Alphonso Davies und Leon Goretzka fallen zwei Leistungsträger definitiv weiter aus. Dafür gibt es nach überstandener Corona-Infektion eine kleine Chance auf ein Comeback von Jamal Musiala: “Er muss heute noch die Untersuchung machen, um Rückschlüsse ziehen zu können, ob alles in Ordnung ist. Wenn die positiv verläuft, ist es eine Abwägungssache, ob er Sonntag dabei sein kann.”

psc 18 Februar, 2022 14:25