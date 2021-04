Flick-Abgang nicht besiegelt – Bosse von TV-Auftritt überrascht

Hansi Flick kommuniziert am Samstag live bei “Sky” seinen Wunsch, dass der FC Bayern seinen bis 2023 gültigen Vertrag zum Saisonende vorzeitig auflösen soll. Die Bosse der Münchner wurden davon überrascht. Doch der Abgang ist noch nicht fix.

Was sich angebahnt hatte, bestätigte Hansi Flick nach dem 3:2 des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg. “Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich den Verein unter der Woche informiert habe, dass ich am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte”, sagte der Münchner Cheftrainer. Wurden die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters zwar über Flicks Entschluss in Kenntnis gesetzt, wussten die Bosse, die während des Interviews bereits auf dem Weg zum Flughafen Wolfsburg waren, laut der “Bild” jedoch nichts davon, dass der Coach dies bereits öffentlich kundtun würde.

Doch so ganz besiegelt ist der Abgang des 56-jährigen Fussballlehrers noch nicht. So relativierte er auf der Pressekonferenz nach der Partie: “Ich habe nur den Wunsch geäussert. Ich weiss auch, dass ich einen Vertrag habe.” Denn wie die Bayern reagieren, ist noch offen. Bislang gibt es nämlich kein offizielles Statement von Vereinsseite. Und geht es nach “Sport1”, könnte es bei Flick eventuell doch noch zu einem Umdenken kommen: wenn sich die Münchner doch noch entscheiden sollten, die Trennung mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic, dessen Zwist mit dem Trainer wohl der massgebliche Scheidungsgrund ist, zu vollziehen.

adk 18 April, 2021 10:14