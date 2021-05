Flick lässt Tür für Bayern-Rückkehr offen

Hansi Flick verlässt den FC Bayern zum Saisonende auf eigenen Wunsch. Eine Rückkehr zum deutschen Rekordmeister schliesst der 56-Jährige nicht aus.

Bis 2023 wäre der Vertrag von Hansi Flick beim FC Bayern ursprünglich datiert gewesen, allerdings wollte der Trainer die Trennung zum 30. Juni 2021. Wie es mit ihm weitergeht, ist noch offen. Wahrscheinlich ist jedoch, dass er Bundestrainer beim DFB wird.

Nach dem 6:0 am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach sagte Flick über ein erneutes Engagement an bei den Münchnern: “Ich kann mir vieles vorstellen. Das ist nicht ausgeschlossen. Der FC Bayern ist mein Verein.” Zu seiner Zukunft meinte er indes: “Ich habe Lust, weiter Trainer zu sein und mit einer Mannschaft zusammenzuarbeiten, die in der Lage ist, Titel zu gewinnen. Das macht wahnsinnig viel Spass. Es ist meine absolute Überlegung, dass ich einen Verein oder ein Land trainieren möchte, die in der Lage sind, auch Titel zu holen.”

