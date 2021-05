“Flick-Transfer” Tiago Dantas verlässt den FC Bayern wieder

Die Zeit des portugiesischen Youngsters Tiago Dantas beim FC Bayern endet nach einer Saison bereits wieder.

Hinter dem Engagement des 20-jährigen Portugiesen im vergangenen Oktober soll vor allem Trainer Hansi Flick gestanden haben. Mit seinem Abschied endet nun auch die Zeit von Dantas bei den Münchnern. Eine vorhandene Kaufoption in Höhe von 7,5 Mio. Euro wird nicht gezogen. Der Youngster kehrt wieder zu seinem Stammklub Benfica zurück.

Neben Dantas verlässt auch Leihspieler Douglas Costa den Klub nach einer Spielzeit wieder. Er wird seine Karriere wohl in der Heimat bei Gremio Porto Alegre fortsetzen, sofern der Transfer bis zur Deadline in Brasilien am Sonntag abgewickelt werden kann.

Bayerns Sportchef Hasan Salihamidzic sagt zu den Abgängen: “Douglas Costa und Tiago Dantas haben mit uns in dieser Saison die erneute Deutsche Meisterschaft gewonnen. Wir möchten uns bei beiden herzlich bedanken und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute.”

Abschied aus München: Douglas Costa und Tiago Dantas werden den FC Bayern verlassen. — 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) May 21, 2021

psc 21 Mai, 2021 17:33