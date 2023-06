Fokus nur auf einen Stürmer: Geht Bayern jetzt All-in bei Kane?

Der FC Bayern will im Sommer unbedingt einen neuen Top-Torjäger verpflichten. In den Fokus rückt nun wieder Tottenham Hotspurs Harry Kane.

Am Montag kam beim FC Bayern ab 11 Uhr in der Chef-Etage an der Säbener Strasse erneut der "Ausschuss Sport" zusammen. Darunter befinden sich unter anderem Trainer Thomas Tuchel, Präsident Herbert Hainer, Ehrenpräsident Uli Hoeness, Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge sowie der Technische Direktor Marco Neppe.

Und laut Informationen der "Bild" wurde vor allem über ein wichtiges Thema gesprochen: die Suche nach einem neuen Stürmer von Weltklasse-Format. Die Münchner sollen entscheiden haben, dass sie ab sofort nur noch auf einen Kandidaten zugehen. Sprich: Anstelle es bei mehreren Stürmern zeitgleich zu versuchen, soll der Fokus voll und ganz auf einen Kandidaten gerichtet werden. Und dieser könnte Harry Kane lauten.

Bereits am vergangenen Freitag wurde im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" enthüllt, dass ein Wechsel von Kane zu Bayern so heiß wie nie zuvor ist. Kane besitzt bei Tottenham Hotspur nur noch einen Vertrag bis 2024, die Münchner sollen schon seit etlichen Monaten an ihm interessiert sein. Zuletzt scheinen sich die Münchner allerdings wieder konkreter und intensiver mit dem englischen Nationalspieler zu befassen. Alternativen zu Kane wären Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani und SSC Neapels Victor Osimhen. Beide könnten dem deutschen Rekordmeister jedoch zu teuer sein. Juventus' Dusan Vlahovic, um den es ebenfalls Gerüchte gibt, spielte wohl in den vergangenen Sitzungen keine ernsthafte Rolle.

Kane zum FC Bayern zu lotsen, sei laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg weiterhin ein schwieriges Unterfangen. Doch die Münchner sollen vom Angreifer ein positives Signal erhalten haben: Im Fall eines Spurs-Abgang wäre Bayern seine präferierte Destination. Als Ablöse stehen weniger als 100 Millionen Euro im Raum.

