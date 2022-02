Frenkie de Jong möchte “noch viele Jahre” bei Barça bleiben

Seit zweieinhalb Jahren wird Frenkie de Jong auf der Gehaltsliste des FC Barcelona geführt. So schnell soll sich das nach Ansicht des Mittelfeldspielers nicht ändern.

Frenkie de Jong plant seine Zukunft langfristig beim FC Barcelona. “Ich bin sehr glücklich, dass ich in Barcelona bin: Seit meiner Jugend wollte ich hier sein, und so gesehen ist ein Traum wahr geworden”, sagt der Niederländer im Gespräch mit dem “Guardian”. “Ich hätte gerne mehr Trophäen gewonnen als in meinen ersten beiden Jahren. In dieser Hinsicht habe ich mehr erwartet, um es mal so zu sagen. Aber abgesehen davon bin ich hier sehr glücklich und hoffe, dass ich noch viele Jahre hier bleiben kann.”

Der Mittelfeldspieler war im Sommer 2019 für fast 90 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Barcelona gekommen und unterzeichnete einen langfristig bis 2026 ausgelegten Vertrag, den er im Rahmen einer Gehaltsanpassung zwischenzeitlich verlängert hatte.

Damit können die immer mal wieder aufkommenden Gerüchte um einen Vereinswechsel im Sommer zu den Akten gelegt werden. Der FC Bayern sowie der FC Chelsea hatten es diesbezüglich schon des Öfteren in die Gerüchtebörse geschafft. Für de Jong ist eine Luftveränderung aber offensichtlich definitiv kein Thema.

aoe 19 Februar, 2022 15:54