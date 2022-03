“Für mich ist die Situation nicht einfach”: Süle dankt den Bayern-Fans

Niklas Süle wird im Sommer vom FC Bayern zu Borussia Dortmund wechseln. Dennoch will der Innenverteidiger dafür sorgen, dass sein künftiger Klub im diesjährigen Meisterschaftskampf leer ausgeht.

Der FC Bayern kam am Samstag gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 hinaus. Den einzigen Treffer der Münchner erzielte ausgerechnet Niklas Süle, der sich gegen eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister und für einen Sommer-Transfer zu Borussia Dortmund entschied.

Im Anschluss sprach Süle bei “Bild” über seinen BVB-Wechsel und meinte: “Ich habe einen tollen Schritt vor mir im Sommer. Ich habe mich bewusst nicht dazu geäussert, weil ich Spieler von Bayern bin, weil es noch zwei Riesen-Titel gibt. Ich werde alles geben, dass Dortmund dieses Jahr Zweiter wird. Ich möchte einfach alles, was ich habe, reinwerfen. Und ich glaube, dass die Leute das auch sehen.”

Die Bayern-Fans pfiffen Süle trotz seiner Entscheidung nicht aus, darüber erfreute sich der 26-Jährige: “Ich bin sehr dankbar. Für mich ist die Situation nicht einfach. Ich hatte schon gegen Fürth damit gerechnet, dass es vielleicht einzelne Pfiffe gibt. Aber in der Reaktion der Fans hat sich das Gefühl widergespiegelt, was ich fünf Jahre lang von ihnen hatte. Ich glaube, die Leute sehen, dass ich alles versuche bis zum letzten Tag, an dem ich dieses Trikot anhabe. Das haben sie und meine Kollegen verdient, dass ich nicht ein Prozent nachgebe, sondern eher noch draufpacke – das bin ich auch der Mannschaft schuldig.”

adk 6 März, 2022 12:06