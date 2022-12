Geldregen für den FC Bayern dank der WM

Der FC Bayern zählt zu den Vereinen mit den meisten WM-Startern. Davon profitiert der Bundesligist finanziell.

Wie die «Bild» berichtet, kann der deutsche Rekordmeister von der FIFA mit Prämien in Höhe von fast 5 Mio. Euro für seine WM-Teilnehmer rechnen. Jeder Klub erhält für jeden Spieler, der am Turnier teilnahm, eine fixe Prämie in Höhe von 9’600 Euro pro Tag. Da die Bayern dank dem Finaleinzug von Frankreich nach wie vor mit Spielern vertreten ist, profitieren sie besonders. Ähnlich viel Geld kassieren einzig Manchester City und der FC Barcelona.

Die WM-Pause verläuft aus Sicht der Bayern dennoch nicht nach Wunsch: Lucas Hernandez hat sich beim Spiel gegen Australien einen Kreuzbandriss zugezogen und Manuel Neuer zog sich nach dem WM-Aus auf einer Skitour einen Unterschenkelbruch zu. Beide fallen bis Saisonende aus.

psc 16 Dezember, 2022 12:18