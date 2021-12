Gespräche wieder aufgenommen: Die Bayern verhandeln mit Coman

Der FC Bayern hat den Gesprächsfaden mit Flügelflitzer Kingsley Coman wieder aufgenommen.

Bereits vor einiger Zeit führten die Münchner Verantwortlichen erste lose Gespräche mit den Beratern des französischen Nationalspielers. Die Unterschiede in den Vorstellungen bezüglich Salär waren aber derart gross, dass die Gespräche erst einmal wieder auf Eis gelegt wurden. Laut “Bild” sprechen Sportvorstand Hasan Salihamidzc und Kaderplaner Marco Neppe nun wieder mit Papa Christian. Coman soll angeblich ein Jahressalär in Höhe von 20 Mio. Euro fordern. Bislang wollte der deutsche Rekordmeister das jetzige Salär von rund 12 Mio. Euro auf maximal 15 Millionen aufstocken. Über einen möglichen Wechsel in die Premier League im kommenden Sommer wurde bereits spekuliert. Nun scheint man dem 26-jährigen Angreifer aber entgegenzukommen, da dieser eine überragende Hinrunde spielte.

Trainer Julian Nagelsmann lobt Coman in höchsten Tönen: “Er ist nach seiner Herzthematik unglaublich aufgeblüht, hat herausragende Qualitäten und kann jeder Abwehr wehtun. Das impliziert auch, dass ich ihn gerne behalten will. Auch noch mehrere Jahre. Dass ich ihn als Mensch unheimlich schätze, habe ich schon oft gesagt. Er ist ein ganz lieber Mensch, total herzlich.”

Gut möglich, dass der bis 2023 gültige Kontrakt doch vorzeitig und langfristig verlängert wird.

