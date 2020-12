Es kommt zu Gesprächen zwischen Boateng und dem FC Bayern

Die Entscheidung um die Zukunft von Jérôme Boateng beim FC Bayern steht demnächst an.

Wie der Innenverteidiger am Mittwochabend im “ARD Sportclub” erklärte, wird es bald zu Gesprächen über einen möglichen neuen Vertrag in München kommen: “Ich habe immer wieder gesagt, dass ich mir absolut vorstellen kann zu verlängern. Da gehören aber immer zwei Seiten dazu. Es wird demnächst Gespräche geben. Ich bin da absolut offen für.” Eine Deadline für eine Entscheidung setzt sich Boateng nicht, dennoch hätt er gerne bald Klarheit: “Es wäre schön, wenn sich in den nächsten Wochen oder in den nächsten zwei Monaten eine Richtung abzeichnet.”

Noch ist nicht klar, ob dem 32-jährigen Routinier von Seiten der Bayern tatsächlich eine Verlängerung angeboten wird: “Es ist kein Muss. Mir ist nur wichtig, dass es sauber und klar abläuft. Den Rest lasse ich auf mich zukommen.”

2018 stand Boateng bereits vor einem Wechsel zu PSG. Damals wollte er diesen auch forcieren. Letztlich legte der deutsche Rekordmeister ein Veto ein: “Mir wurde zugesagt, dass mir keine Steine in den Weg gelegt werden, wenn ich weg will und eine bestimmte Summe bezahlt wird. Das war der Fall, aber der Wechsel wurde dann trotzdem nicht zugelassen. Das war schwierig für mich.”

Über diese Vorgänge ist der Abwehrspieler aber längst hinweg. Nun würde er am liebsten weiterhin in München spielen. Sollte dies nicht klappen, stünden ihm aber viele Türen offen. So sollen beispielsweise Topklubs aus der Premier League bereits Interesse signalisieren. Boateng könnte nächsten Sommer ablösefrei wechseln, was ihn als Neuzugang besonders attraktiv macht.

psc 24 Dezember, 2020 10:34