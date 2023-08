Gespräche laufen: De Gea rückt beim FC Bayern in den Fokus

Der FC Bayern muss bei der Suche nach einem neuen Torwart zwei Kandidaten von der Liste streichen. Nun sollen die Bosse eine Verpflichtung David de Geas erwägen.

Eigentlich wollte der FC Bayern laut Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen am Sonntag Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea als neuen Keeper vorstellen. Doch der spanische Nationaltorwart hat sich für Real Madrid entschieden. Als Alternative sollen die Münchner Gerónimo Rulli an der Angel gehabt haben. Doch der argentinische Weltmeister hat sich an der Schulter verletzt und fällt mehrere Monate aus. Doch klar ist: Es soll dringend ein Goalie kommen, der nach Yann Sommers Abgang zu Inter Mailand den noch nicht spielfähigen Manuel Neuer vertritt.

Vor diesem Hintergrund denken die Verantwortlichen des FC Bayern nach Informationen von "Sport1" über David de Gea nach. Demnach laufen die Gespräche mit dem 32-Jährigen, dessen Vertrag bei Manchester United Ende Juni auslief, bereits. Allerdings stellt das hohe Gehalt des 45-fachen spanischen Nationaltorhüters ein Problem dar. In Manchester soll de Gea zuletzt kolportierte 20 Millionen Euro pro Jahr kassiert haben. Daneben soll Bono ein Kandidat sein. Doch auch beim Marokkaner gibt es ein Hindernis: Der FC Sevilla fordert mindestens 20 Millionen Euro für den 32-Jährigen.

adk 14 August, 2023 15:56