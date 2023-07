Giorgi Mamardashvili: Bayern hat einen weiteren Goalie auf dem Zettel

Die Goalie-Position ist beim FC Bayern noch immer eine grosse Baustelle. Mit Manuel Neuer, Yann Sommer und Alexander Nübel stehen gleich drei potentielle Nummern 1 unter Vertrag. Ausserdem ist auch Sven Ulreich noch da. Und mit dem Georgier Giorgi Mamardashvili spielt in den Planungen des deutschen Rekordmeisters gar ein weiterer Keeper eine Rolle.

Der 22-Jährige hütet derzeit den Kasten des FC Valencia in der spanischen La Liga. Laut Transferexperte Fabrizio Romano befassen sich die Münchner mit Mamardashvili - vor allem für den Fall, dass sowohl Yann Sommer wie auch Alexander Nübel neue Vereine suchen sollten und auf einen Abgang in diesem Sommer drängen. Dann müsste ein Neuer-Backup her.

Alleine sind die Bayern mit ihrem Interesse nicht. Auch Inter Mailand soll am jungen Georgier dran sein. Dessen Vertrag in Valencia läuft noch bis 2027.

psc 4 Juli, 2023 15:26