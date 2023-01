Gladbach-Absage für Sommer: Das sagt Nagelsmann

Borussia Mönchengladbach will Yann Sommer bislang nicht an den FC Bayern abgeben. Julian Nagelsmann bewahrt währenddessen die Ruhe.

Der FC Bayern bemüht sich bislang vergebens um Yann Sommer. Am Samstag stellte Borussia Mönchengladbachs Sportchef Roland Virkus im Gespräch mit der «Rheinischen Post» klar: «Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt.»

Auf die Absage von Gladbachs Sportdirektor angesprochen, sagte Julian Nagelsmann am Sonntag auf einer Pressekonferenz der Münchner in Doha/Katar: «Ich bin da relativ entspannt. Generell glaube ich, dass es sein Job ist, seine Spieler zu schützen.» Beim FC Bayern würde indessen Sportvorstand Hasan Salihamidzic «in allen Bereichen auf Hochtouren» arbeiten. «Ob es am Ende der genannte ist oder nicht, werden wir sehen. Ich bin bei der Schlagzeile auch nicht in Ohnmacht gefallen. Wenn er gesagt hätte, die Tür steht offen, hätte ich ihn auch gefragt ob alles okay bei ihm ist. Man muss sein Pokerface wahren», so Nagelsmann hinsichtlich Sommer.

Laut «Sport1» trennen den FC Bayern und Borussia Mönchengladbach bislang drei Millionen Euro. Die Borussia wolle für Sommer so viel, wie sie für dessen möglichen Nachfolger Jonas Omlin vom HSC Montpellier ausgeben müsste: mindestens 8 Millionen Euro. Der FC Bayern soll bis dato derweil knapp unter 5 Millionen Euro bieten. Der Transfer-Poker ist damit weiterhin in vollem Gange.

