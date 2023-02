Gladbach schenkt Yann Sommer drei Tore ein, Granit Xhaka siegt endlich

An diesem Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre unterwegs. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen unserer Schlachtenbummler.

Granit Xhaka (FC Arsenal): Arsenal kann also doch noch gewinnen. Nach drei sieglosen Spielen in der Premier League holten Granit Xhaka und seine Teamkollegen bei Aston Villa einen 4:2-Sieg. Der Nati-Captain stand in der Startelf, war links im Dreiermittelfeld angesiedelt und wurde zehn Minuten vor Schluss ausgewechselt.

M’gladbach – FC Bayern 3:2 (1:1)

Es war erwartet worden, dass die Gladbacher Borussia ausgerechnet gegen den FC Bayern einen Sieg einfahren wird – und so kam es dann auch. Jonas Omlin war für Gladbach ein sicherer Rückhalt, agierte vor allem bei hohen Bällen stark. An den Gegentoren konnte er nichts ausrichten.

Die beste Aktion von Nico Elvedi war ein Block gleich zu Beginn des Spiels. Verlagerte sein Spiel heute oftmals auf die linke Seite. Yann Sommer bekam von seinen ehemaligen Mannschaftskameraden gleich drei Tore eingeschenkt. Vor der Pause war er gut gegen Kone unterwegs, sonst wie Omlin chancenlos bei den Gegentoren.

Michel Aebischer (FC Bologna): Nachdem er vergangene Woche mal wieder in der Startelf stand, reichte es für Michel Aebischer erneut nur zu einem kurzen Einsatz. Gegen Sampdoria wurde er in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Immerhin: Bologna gewann 2:1.

Jan Elvedi (Jahn Regensburg): Das achte sieglose Spiel in Folge für Jan Elvedi, der gegen Hannnover aber immerhin einen Punkt holte und 1:1 spielte. Verpasste in dieser Saison noch keine einzige Sekunde und spielte in der Abwehrzentrale auch heute wieder durch.

Simon Sohm (Parma Calcio): Unfassbar gebrauchter Nachmittag. Simon Sohm stand erst nicht in der Startelf, wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt, holte sich wegen Meckerns in der 68. Minute die Gelbe Karte ab und musste dann in der 78. Minute das Feld wieder verlassen.

aoe 18 Februar, 2023 17:58