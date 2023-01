Es wird ernst: Sommer platziert Wechselwunsch – Nachfolger im Blick

Yann Sommer bleibt beim FC Bayern die Wunschlösung als Neuer-Ersatz. Gladbach bereitet sich nun auf einen möglichen Abgang seines Stammkeepers vor und führt Gespräche mit einem potentiellen Nachfolger.

Nach Angaben von «Sky» haben die Fohlen-Verantwortlichen Gespräche mit dem Australier Matthew Ryan vom FC Kopenhagen aufgenommen. Der 30-Jährige verfügt in seinem bis Juni 2024 laufenden Vertrag über eine Ausstiegsklausel von 500’000 Euro und wäre deshalb sofort verfügbar. Er ist Kapitän der australischen Nationalmannschaft und stand als solcher in Katar in allen vier Spielern der Aussies auf dem Platz. In dieser Saison stand Ryan für Kopenhagen auch in der Champions League im Einsatz und verfügt über einige internationale Erfahrung. Allerdings hatte er seinen Stammplatz im Verein vor der WM eigentlich verloren. Eine neue Herausforderung könnte er durchaus in Betracht ziehen.

Eine Entscheidung wird wohl schon bald fallen. Die Bayern wollen eigentlich bis zum Start des Trainingslagers in Doha am 6. Januar Klarheit, ob ein neuer Torhüter kommt und wie dieser heisst.

Update: Laut einem Bericht der «Süddeutschen Zeitung» hat Sommer bei seinem aktuellen Arbeitgeber nun einen konkreten Wechselwunsch hinterlegt. Sollten die Münchner die Ablöseforderungen (wohl rund 5 Mio. Euro) erfüllen, könnte es mit dem Wechsel tatsächlich klappen.

psc 2 Januar, 2023 19:59