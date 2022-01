Goretzka hat Glück: Keine Operation – und dafür bald das Comeback?

Der FC Bayern darf auf ein baldiges Comeback von Leon Goretzka hoffen. Eine Operation ist beim Mittelfeldspieler nicht erforderlich.

Leon Goretzka muss wegen seiner Knie-Probleme nicht unters Messer. Dies berichtet die “Bild”-Zeitung. Der 26-Jährige könnte damit dem FC Bayern früher als gedacht wieder zur Verfügung stehen.

Vergangenen Donnerstag sagte sein Trainer Julian Nagelsmann noch: “Wichtig ist, dass es so nicht weitergeht, denn der Zustand ist vor allem für ihn untragbar. Wir müssen jetzt andere Wege gehen, um sicherzugehen, dass er nicht weitere vier bis fünf Wochen ausfällt.” Der FC Bayern hatte “die Bilder zum Spezialisten nach Innsbruck geschickt und werden da noch mal eine Untersuchung machen und dann entscheiden, was man mit dem Knie macht: Ob man es weiter konservativ probiert oder doch noch einmal reinschauen muss, um die dritte Dimension mitzukriegen, ob da doch irgendeine Struktur ist, die Probleme bereitet”, so der Übungsleiter der Münchner.

Wann Goretzka genau wieder spielfähig ist, bleibt aber noch offen. Der Mittelfeldmann trainiert derzeit jedenfalls schon vorsichtig fürs Comeback.

adk 11 Januar, 2022 17:59