Goretzka kündigt nach Knie-OP baldiges Comeback an

Leon Goretzka musste sich einer Operation am Knie unterziehen. Nun hat sich der Mittelfeldspieler dazu geäussert.

Am Montag wurden Leon Goretzka per Arthroskopie freie Gelenkkörper im linken Knie entfernt. Der deutsche Nationalspieler via Instagram: “Der gestrige Eingriff in Innsbruck war erfolgreich und mir geht’s nach dem anfänglichen Schock sehr gut.”

Der 27-Jährige wird wohl bis zu acht Wochen ausfallen, verpasste daher auch die Reise ins Trainingslager in die USA. Er kündigte jedoch an: “Gemeinsam haben wir mit dem FC Bayern und dem DFB-Team und mit Euch als Fans im Rücken in dieser Saison extrem viel vor. Ich gebe alles, schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu stehen, und bin guter Dinge, nicht allzu viel zu verpassen.”

adk 19 Juli, 2022 13:18