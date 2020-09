Goretzka sieht sich beim FC Bayern auf dem Weg zum Führungsspieler

Leon Goretzka hat beim FC Bayern eine beachtliche Entwicklung hingenommen. Der Mittelfeldspieler sieht sich selbst auf dem besten Weg zum Führungsspieler.

Besonders nach der Unterbrechung, die in der Vorsaison durch die Corona-Krise verursacht wurde, präsentierte sich Leon Goretzka in bestechender Form auf dem Rasen, nachdem er zuvor einiges an Muskelmasse aufbauen konnte.

“Ich bin selbstbewusster und robuster”, sagt der 25-Jährige im Interview mit “Sport1” über seine persönliche Entwicklung der letzten Monate: “Mit diesem Gefühl in die Zweikämpfe zu gehen, auch dann, wenn es mal knallt, gibt mir Sicherheit.”

Unter Trainer Hansi Flick ist der deutsche Nationalspieler meist in der Stammelf gesetzt. Am Höhepunkt sieht sich der ehemaliger Schalker aber lange noch nicht angekommen: “Wer beim FC Bayern spielt, wäre in jedem anderen deutschen Verein wahrscheinlich Führungsspieler. Ich bin auch hier auf einem sehr guten Weg, keine Frage.”

Goretzka ist “fest davon überzeugt, dass meine und unsere beste Zeit gerade erst begonnen hat”. Der Triple-Sieg hat die Münchner laut Aussagen des Mittelfeldspielers keineswegs satt gemacht: “Die Mia-san-mia-Mentalität hat den FC Bayern in der Vergangenheit ausgezeichnet, und wir haben sie nochmal auf ein neues Level gehoben. Es macht schon richtig Bock, in dieser Mannschaft zu spielen. Wenn du vorm Spiel in der Kabine in die Gesichter schaust, dann weißt du: Gleich geht es ab.”

Gleichzeitig richtet der Bayern-Star auch eine Kampfansage an die Konkurrenz: “Was heute gut ist, kann eine Woche später schon nicht mehr funktionieren. Wir sind ab sofort der Gejagte in ganz Europa. Wir werden aber einen Teufel tun und uns ausruhen. Wir werden versuchen, unser Spiel noch facettenreicher zu gestalten und uns weiterzuentwickeln.”

