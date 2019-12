Grosses Interesse an ter Stegen

Gleich drei europäische Top-Klubs sollen sich mit einem Transfer von Marc-André ter Stegen beschäftigen. Der FC Barcelona würde eine Mega-Summe verlangen.

Dass der FC Barcelona seinen Stammgoalie Marc-André ter Stegen tatsächlich ziehen lassen könnte, ist zweifelhaft. Laut der spanischen Sportzeitung “Mundo Deportivo” sollen jedoch mit dem FC Bayern München, Paris Saint-Germain und Juventus Turin gleich drei Top-Klubs auf den deutschen Nationalkeeper blicken.

Der FC Bayern München würde demnach in ter Stegen den Nachfolger für Manuel Neuer sehen, den er langfristig auch in der Nationalmannschaft ablösen könnte. Ob am Interesse des deutschen Rekordmeisters aber tatsächlich etwas dran ist? Die Münchner scheinen unmittelbar vor der Verpflichtung von Alexander Nübel zu stehen, der seinen Vertag beim FC Schalke 04 nicht verlängert.

Paris Saint-Germain hingegen hat sich erst im Sommer mit Keylor Navas von Real Madrid verstärkt. Der Costa Ricaner ist jedoch bereits 33 Jahre alt, ter Stegen mit 27 Jahren deutlich jünger.

Auch Juventus wird Interesse nachgesagt. Dass Gianluigi Buffon bei der Alten Dame noch eine weitere Saison anhängen wird, ist eher unwahrscheinlich. Der Barça-Keeper könnte in Turin wohl aber eher Wojciech Szczęsny aus dem Tor verdrängen.

Gleichzeitig geht aus dem Bericht hervor, dass Barça erst ab einer Summe von 100 Mio. Euro gesprächsbereit sei. Sollte tatsächlich ein Interessent diesen Betrag aufwenden, würde ter Stegen zum teuersten Keeper aller Zeiten gemacht werden.

adk 28 Dezember, 2019 16:38