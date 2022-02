Deshalb ist Denis Zakaria nicht beim FC Bayern gelandet

Denis Zakaria hat sich in dieser Woche Juventus angeschlossen. Der Schweizer Nationalspieler war lange Zeit auch beim FC Bayern im Gespräch. Die Münchner sind letztlich aber von ihm abgerückt.

In der entscheidenden Phase buhlte der deutsche Rekordmeister nicht mehr um den 25-Jährigen, der sich schliesslich für einen Wechsel in die Serie A entschied. Laut “Bild”-Fussballchef Christian Falk machten die Bayern-Verantwortliche bei Zakaria Schwächen am Ball aus. Als Balleroberer schätzten sie den Defensivspezialisten zwar sehr gut ein, die Finesse im Umgang mit dem Ball und dem Spiel nach vorne fehlte ihnen aber offenbar. Zudem hätten die Bayern ohnehin einen ablösefreien Transfer im Sommer bevorzugt. Ein Winterwechsel war nie ein ernsthaftes Thema.

Gladbach verkauft Zakaria letztlich für knapp 9 Mio. Euro (inklusive Boni) an Juventus und ist einem ablösefreien Abgang des Ex-YB-Profis so entgangen.

psc 4 Februar, 2022 11:45