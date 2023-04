Guardiola wegen Bayerns Tuchel-Deal «überrascht»

Dass der FC Bayern Julian Nagelsmann entlassen und Thomas Tuchel verpflichtet hat, hat Pep Guardiola überrascht.

Mit dem Engagement von Thomas Tuchel beim FC Bayern hat Pep Guardiola nicht gerechnet. «Ich war überrascht, genauso wie ich überrascht war, als Nagelsmann entlassen wurde», sagte der Coach von Manchester City am Montag auf der Pressekonferenz vor dem am Dienstagabend (21 Uhr) stattfindenden Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern.

Für einen grossen Unterschied bei den anstehenden Duellen in der Königsklasse sorge dies aber nicht. «Beide sind sehr kreative Trainer, es wäre gegen Nagelsmann schwer geworden und das wird es auch jetzt gegen Tuchel», so Guardiola. Von Tuchel konnte er nur in den höchsten Tönen sprechen. «Er ist so kreativ. Gutes Aufbauspiel, gute Verbindungen, gute Flügelläufe und er lässt gut die Räume attackieren», schwärmte der Katalane.

adk 10 April, 2023 16:11