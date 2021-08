Ein Interessent raus: Guardiola schliesst Lewandowski-Wechsel zu ManCity aus

Robert Lewandowski steht in dieser Woche wieder im Zentrum von Transferspekulationen. Zumindest Manchester City wird sich nicht um den polnischen Torjäger bemühen.

Dies stellt Trainer Pep Guardiola am Freitag auf einer Pressekonferenz klar. “Robert Lewandowski ist ein wichtiger Spieler für Bayern München und er wird bei Bayern München”, antwortete City-Coach auf die Frage, ob er sich ein Engagement des 32-Jährigen bei den Skyblues vorstellen kann. Guardiola will elf Tage vor Transferschluss nicht mehr über den Transfermarkt sprechen. Auch Fragen zu Harry Kane, an dem die Citizens sehr konkret dran sein sollen, beantwortet er nicht. Stattdessen betont der Spanier, dass er mit dem aktuellen Kader bereits “sehr glücklich” sei: “Es ist die gleiche Mannschaft wie letzte Saison, einfach ohne Sergio Agüero, aber dafür mit Jack Grealish.”

Lewandowski wird die aktuelle Saison sicherlich noch bei den Bayern verbringen. Ob ManCity nächstes Jahr ebenfalls keine Frage an einer Verpflichtung hat, falls ein Transfer dann tatsächlich konkret werden sollte, wird sich zeigen müssen.

psc 20 August, 2021 16:40