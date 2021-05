Gutes Omen für Lewandowski bei der Rekordjagd

Nach dem Dreierpack gegen Gladbach fehlt Robert Lewandowski in den verbleibenden beiden Ligaspielen gegen Freiburg und Augsburg nur noch ein einziger Treffer für die Egalisierung des ewigen Bundesliga-Tor-Rekords von Gerd Müller. Die Zeichen stehen gut, dass der Bayern-Torjäger dies schafft.

Die persönliche Bilanz von Lewandowski in Spielen gegen Freiburg und Augsburg ist nämlich ausgezeichnet. Gegen die Breisgauer traf der 32-Jährige in 17 Spielen 18-mal. In den letzten vier Partien war er immer erfolgreich. Und auch gegen Augsburg konnte sich der Topstürmer in der Vergangenheit in Szene setzen: 20 Tore resultierten aus 16 Spielen. In den letzten beiden Heimspielen gegen den FCA traft Lewandowski sogar doppelt und dreifach.

Dem Bayern-Angreifer fehlt noch ein Tor, um Gerd Müllers Rekord aus der Saison 1971/72 einzustellen. Bei zwei Treffern würde er die legendäre Marke sogar übertreffen.

psc 10 Mai, 2021 10:06