Halil Altintop hat bei den Bayern einen neuen Job

Halil Altintop darf sich beim FC Bayern über eine Beförderung freuen: Der bisherige Talentmanager wird Sportlicher Leiter am Campus.

Der 40-Jährige tritt nun offiziell die Nachfolge von Holger Seitz an, der im November 2022 neuer Trainer der zweiten Mannschaft der Münchner geworden war und für Martin Demichelis übernahm. Halil Altintop arbeitet bereits seit 2020 im Nachwuchsbereit der Bayern.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagt: «Wir haben grosses Vertrauen in Halil Altintop. Er ist im dritten Jahr am Campus, er kennt den Club, kennt die Abläufe und bringt die Erfahrung von mehr als 15 Jahren als Spieler im Profifußball mit. Halil wird den Campus in seiner Funktion weiter entwickeln. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit und wünsche ihm viel Erfolg für die neue und für den FC Bayern wichtige Aufgabe.»

psc 10 März, 2023 16:06