Hamann würde Süle nicht hergeben

Der Vertrag von Niklas Süle läuft beim FC Bayern im Sommer 2022, wobei der Verteidiger sich zuletzt selbst offen für eine Verlängerung gab. TV-Experte Dietmar Hamann würde den DFB-Nationalspieler aber nicht ziehen lassen.

Beim FC Bayern könnte sich zur kommenden Saison in der Innenverteidigung etwas verändern. Während bei Niklas Süle über einen Abgang spekuliert wird, könnte FC Chelseas Antonio Rüdiger, sofern er seinen auslaufenden Kontrakt nicht verlängert, dafür nach München wechseln.

“Wer ist besser als Süle, wenn er so spielt, wie im Moment?”, stellte jedoch nun Dietmar Hamann die Frage im Interview mit “Goal und “Spox”. “Ich weiss”, so der frühere Bayern-Profi, “dass man über Rüdiger spricht. Aber ich würde ihn dem Süle nicht vorziehen. Wenn du im Ausland nach Ersatz suchst, dann bist du gleich bei 40, 50 Millionen Ablöse”. Laut Hamann “liegt es an Süle. Ich sehe keinen Grund, warum man nicht verlängert, wenn er das will”. Ob dies jedoch den Vorstellungen des Defensivspielers entspricht, ist spekulativ.

adk 8 Oktober, 2021 15:40