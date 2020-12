Hansi Flick ist “ein bisschen enttäuscht”

Bayerns Erfolgstrainer Hansi Flick zog trotz des Triple-Gewinns in diesem Jahr bei der Wahl zum Welttrainer gegen Jürgen Klopp den Kürzeren. Die Enttäuschung verbirgt er nicht.

Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen sagt der 55-Jährige, dass er angesichts der Niederlage schon “ein bisschen enttäuscht” gewesen sei. “Wenn man in den Top 3 ist, will man gewinnen, wir sind eine Leistungsgesellschaft”, so Flick weiter. Gleichzeitig zeigte er Anerkunnung für Sieger Jürgen Klopp: “Kloppo hat den Titel mit seinem Team sicher auch verdient – genauso wie mein Trainerteam.” Es tue ihm vor allem leid, dass sein Staff “nicht belohnt wird, aber die Wahl muss man akzeptieren”.

Grundsätlich sei das Triple und die damit verbundnen Emotionen aber “so viel mehr” Wert als diese Auszeichnung.

psc 18 Dezember, 2020 14:39