Hansi Flick spricht Klartext über Wintertransfers

Bayern-Coach Hansi Flick rechnet derzeit offenbar nicht mit Abgängen von Spielern in dieser Transferperiode. Dabei geht er auch konkret auf die beiden Transferkandidaten Joshua Zirkzee und Javi Martinez an.

Der 19-jährige Stürmer und der 32-jährgie Mittelfeldprofi galten zuletzt als Spieler, welche die Münchner möglicherweise noch im Januar verlassen könnten. Bei Zirkzee wurden unter anderem der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt ins Spiel gebracht. Martinez könnte es ein halbes Jahr vor Vertragsende angeblich ebenfalls zu einem anderen Klub ziehen.

Bayern-Coach Hansi Flick weiss derzeit nichts davon, dass das Duo wechseln könnte, wie er auf einer Pressekonferenz am Donnerstag klarstellte. “Mir ist nichts bekannt. Ich habe von beiden Seiten, also von Javi Martínez und Joshua Zirkzee, nichts gehört. Ich gehe davon aus, dass sie im nächsten halben Jahr im Kader stehen”, so die eindeutige Ansage.

Der 55-Jährige räumte auch gleich mit dem Gerücht auf, wonach er noch in dieser Transferperiode neue Spieler fordere: “Die aktuelle Situation, die fast alle Klubs in der Welt haben, ist nicht einfach. Aufgrund dessen bin ich keiner, der neue Spieler fordert. Mit diesem Kader werden wir bis zum Ende der Saison zusammen sein.”

Mit seinem Team ist der Bayern-Trainer zufrieden. Es habe “eine sehr gute Qualität. Ich sehe unsere Ziele nicht gefährdet. Wir haben Luft nach oben, das weiss jeder einzelne Spieler, daran müssen wir arbeiten.” Vor allem an den zuletzt gezeigten Schwächen in der Defensive gelte es weiter zu arbeiten.

psc 7 Januar, 2021 14:24