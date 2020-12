Hansi Flick reagiert giftig auf Kritik an Leroy Sané

Leroy Sané steht nach seinem Wechsel zum FC Bayern aufgrund seiner Leistungen in dieser Saison vermehrt in der Kritik. Bayern-Trainer Hansi Flick hält davon überhaupt nichts.

Der 55-Jährige stellt sich demonstrativ vor seinen Spieler und weist die Kritiker darauf hin, bei der Bewertung wichtige Faktoren zu berücksichtigen. “Leroy hat vor seinem Wechsel eine schwere Verletzung gehabt und sich danach nochmal verletzt. Du brauchst Vertrauen in deinen Körper. Jeder, der schon mal eine Verletzung hatte, weiss, dass das Vertrauen erst wieder die ein oder andere Prüfung aushalten muss”, so Flick. Für Sané legten die Bayern im Sommer 45 Mio. Euro hin. Der 24-Jährige kommt in der aktuellen Saison auf 13 Einsätze. Dabei sind ihm fünf Tore und drei Assists gelungen. In der Bundesliga stand er erst viermal in der Startformation.

Flick erlebt Sané aus eigener Sicht als einen “sehr, sehr selbstkritischen Spieler und Menschen, der in den letzten Wochen eine gute Entwicklung gemacht hat.”

psc 11 Dezember, 2020 15:59