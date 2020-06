Das sagt Hansi Flick über möglichen Thiago-Abschied und Hakimi

Bayerns Trainer Hansi Flick äussert sich am Freitag an einer Pressekonferenz unter anderem über den möglichen Abgang von Thiago und das allfällige Interesse der Münchner an Achraf Hakimi.

Der Bayern-Coach betont erneut, dass er sehr grosse Stücke auf Thiago hält. Einen Abgang des Spielgestalters würde er sehr bedauern. “Ich sehe ihn tagtäglich im Training und in den Spielen. Wenn man seine aussergewöhnliche Qualität sieht, gibt es keine zwei Meinungen. Er ist ein aussergewöhnlicher Spieler, der einer Mannschaft das gewisse Etwas gibt”, so das Plädoyer Flicks für den 29-jährigen Spanier.

Von einem definitiven Abgang, wie ihn deutsche Medien in dieser Woche propagieren, will der Trainer nichts wissen. “Wir unterhalten uns fast jeden Tag, es gibt aber keinen neuen Stand”, hält er sich relativ bedeckt. Noch ist Thiago bis 2021 an den deutschen Rekordmeister gebunden.

Kein Thema für Flick ist derweil Achraf Hakimi, der in der Vergangenheit auch schon mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Mit dieser Personalie setzt sich der 55-Jährige nicht konkret auseinander, wie er betont: “Der (Hakimi, Anm. d. Red.) ist bei Dortmund unter Vertrag und gehört Real Madrid. Ich muss mir also keine Gedanken machen. Bei Transfers ist es sowieso schwierig. Ich bin mit Hasan in gutem Austausch und vertraue ihm, dass wir für nächste Saison eine gute Mannschaft haben.”

psc 26 Juni, 2020 15:17