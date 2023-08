Harry Kane erhält Warnung von Ex-Bayern-Stürmer

Harry Kane wechselt für über 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern. Der Engländer sieht sich in München einer hoher Erwartungshaltung ausgesetzt. Und genau davor warnt Mario Gomez.

Mario Gomez war von 2009 bis 2013 Stürmer des FC Bayern und weiss daher aus eigener Erfahrung, wie hoch der Druck beim deutschen Rekordmeister ist. Daher spricht der frühere deutsche Nationalspieler im Interview mit der "Marca" nun eine Warnung an Harry Kane aus.

"Die Leute denken, wenn sie Stürmer bei Bayern wären, könnten sie in jedem Spiel Tore schiessen. Es gibt Spiele, die sich wie Training anfühlen, weil es Mannschaften gibt, die hierher kommen und denken, dass sie verlieren werden. Aber es gibt auch Spiele, in denen man einen grossen Druck verspürt, weil dieser Verein immer zum Erfolg verdammt ist", sagt der mittlerweile 38-Jährige und legt nach: "Die Leute erwarten von einem Bayern-Stürmer immer, dass er ein Tor schiesst, aber wenn man ein Tor schiesst, wollen sie, dass man zwei schiesst und so weiter." Kane will der hohen Erwartungshaltung beim FC Bayern jedenfalls gerecht werden und die gewaltige Investition in ihn mit zahlreichen Toren zurückzahlen.

adk 16 August, 2023 15:52