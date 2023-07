Harry Kane: Grätscht Chelsea den FC Bayern ab?

Der FC Chelsea sucht wie der FC Bayern nach einem neuen Weltklassemann für den Sturm. Wird es Harry Kane für die Nordlondoner? Mauricio Pochettino will zwar eigentlich nicht über seinen ehemaligen Spieler sprechen, tut es dann aber doch.

Am Freitag hatte Mauricio Pochettino während einer Medienrunde den ersten offiziellen Termin als Trainer des FC Chelsea wahrgenommen. Viele Themen wurden besprochen, unter anderem die Suche nach einem neuen Stürmer.

Inter Mailand arbeitet momentan an der permanenten Rückkehr von Romelu Lukaku, Pierre-Emerick Aubameyang soll noch weg und wie lange Armando Broja braucht, bis er wieder auf hohem Level unterwegs ist, bleibt offen. Fraglos drängt sich daher der Name Harry Kane auf.

"Es ist nicht fair, zu reden, es ist nicht fair, nichts zu sagen", sagte Pochettino, als er auf eine mögliche Verpflichtung von Kane angesprochen wurde. "Die Leute sind nicht dumm, die Fans sind nicht dumm, sie sind so klug und sie wissen, dass meine Beziehung zu ihm immer erstaunlich war."

Harry Kane und Mauricio Pochettino kennen sich bestens

Die beiden Protagonisten kennen sich aus ihren gemeinsamen Jahren bei Tottenham Hotspur in- und auswendig. Unter keinem anderen Trainer hat Kane mehr Spiele bestritten als unter Pochettino - 242 Partien mit 169 Toren.

"Ich habe ihn in jungen Jahren aufwachsen und alles erreichen sehen, was er erreicht hat, und natürlich haben wir eine tolle Beziehung", so Pochettino, der aktuell aber andere Pläne verfolgt: "Im Moment denken wir in anderen Bahnen. Daran denken wir nicht."

Das wäre auch ziemlich bitter für den FC Bayern, der sich inzwischen auf Harry Kane als neuen Stürmer festgelegt hat und gerade verzweifelt versucht, mit den Spurs eine Einigung über einen Transfer zu erzielen.

aoe 8 Juli, 2023 15:42