Harry Kane spricht auf PK über die Bayern-Gerüchte

Harry Kane soll die Wunschlösung des FC Bayern sein, wenn es um die allfällige Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers geht. Nun wurde der englische Nationalmannschaftskapitän auf das vermeintliche Interesse aus München angesprochen.

Wirklich herausrücken will Kane nicht mit der Info, ob er sich einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister vorstellen kann oder nicht. «Ich konzentriere mich auf Tottenham Hotspur und versuche, mein Bestes zu geben. Der FC Bayern ist ein Topklub. Aber mein Fokus gilt Tottenham», sagt der Stürmer von Tottenham vor dem Champions League-Duell mit Eintracht Frankfurt. Gedanklich will er sich mit einem Transfer nach München also (noch) nicht befassen.

Vertraglich ist der 29-Jährige bis 2024 an die Londoner gebunden. Bei den Bayern könnte er mit etwas Verspätung die Nachfolge von Robert Lewandowski antreten, der im Sommer zu Barça gewechselt war. Sollte Kane bei den Spurs nicht verlängern, würde sich für den Premier League-Klub im nächsten Sommer letztmalig die Gelegenheit bieten, eine stattliche Ablöse für ihn zu kassieren.

psc 11 Oktober, 2022 16:10