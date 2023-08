Harry Kane könnte bereits am Samstag für die Bayern auflaufen

Harry Kane hat sich in der Nacht auf Freitag entschieden: Der Torjäger wird künftig für den FC Bayern auflaufen.

Am Donnerstag hatten sich die Klubs über die Ablösemodalitäten geeinigt. Demnach fliessen 100 Mio. Euro in Richtung London. Durch Bonuszahlungen können weitere 20 Mio. Euro hinzukommen. Nach persönlichen Gesprächen hat sich Kane mit der Klubführung des deutschen Rekordmeisters in der Nacht auf Freitag hat schliesslich auch Kane grünes Licht für den Wechsel gegeben. Er soll noch am Freitag zum Medizincheck nach München reisen und im Anschluss einen Vierjahresvertrag unterzeichnen. Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg könnte der Angreifer bereits im Supercup gegen RB Leipzig am Samstag erstmals für den deutschen Rekordmeister auflaufen.

Am Freitagmorgen hat sich Kane für den Flug nach München zum Flughafen begeben. Offenbar gibt es nun aber doch noch keine Erlaubnis der Spurs.

psc 11 August, 2023 08:50