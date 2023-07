Kane-Transfer: Bayern-Delegation trifft sich in London mit den Spurs

Der FC Bayern steht mit Tottenham weiterhin im Austausch wegen eines möglichen Transfers von Torjäger Harry Kane.

Der 29-jährige Engländer ist für die Verstärkung der Offensive das grosse Ziel der Münchner. Laut "Bild" hat sich am Donnerstag eine Delegation des deutschen Rekordmeisters mit Vertretern von Tottenham getroffen. Ein Durchbruch im Kane-Poker blieb zwar aus, im Lager der Bayern ist man aber optimistisch, dass die Spurs um Klubboss Daniel Levy letztlich doch einlenken werden.

Englischen Medienberichten zufolge sind dafür mindestens 100 Mio. Euro nötig - auch wenn Kane den Transfer in die Bundesliga offenbar wünscht. Vorerst wird er am Freitag mit dem Premier League-Klub auf die Pazifik-Tour nach Australien aufbrechen. Während zwei Wochen stehen Testspiele in Australien, Thailand und Singapur auf dem Programm.

Abseits davon dürften die Verhandlungen zwischen den Bayern und Tottenham weitergehen.

psc 13 Juli, 2023 21:09