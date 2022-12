Salihamidzic spricht öffentlich über die Bayern-Goaliesuche

Nach der Unterschenkelfraktur, die sich Bayern-Captain Manuel Neuer beim Skifahren nach der WM zuzog, sind die Bayern auf der Goalieposition zum Handeln gezwungen und müssen im Januar wohl personell nachlegen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic gibt nun Einblick in die Planungen des Rekordmeisters.

Der 45-Jährige gibt in der «Sport Bild» an, dass nach dem Ausfall von Neuer nun erst einmal eine Lösung bis Sommer angestrebt wird: «Es ist wichtig, dass wir für unsere Mannschaft kurzfristig die beste Lösung finden. Was im Sommer ist, müssen wir dann managen», so Salihamidzic.

Allzu sehr in die Karten blicken lässt er sich nicht. Die Personalie Alexander Nübel spricht er aber an: «Wir prüfen verschiedene Szenarien. Aber natürlich wäre Alexander Nübel eine naheliegende Lösung. Am Ende hat die AS Monaco das letzte Wort.» Offenbar könnte eine vorzeitige Rückkehr des 26-Jährigen genau an diesem letzten Wort der Monegassen scheitern. Der Keeper ist bis im Sommer ins Fürstentum ausgeliehen. Der Ligue 1-Verein will ihn eigentlich nicht vorzeitig abgeben.

Deshalb ist laut «Bild» Yann Sommer in München ein heisses Thema. Der Schweizer Nati-Keeper könnte mit einem kurzfristigen Vertrag bis Saisonende gebunden werden. Dies würde auch keine «Probleme» mit Manuel Neuer bedeuten, der dann im Hinblick auf die kommende Saison zurückkehrt. Sollte er zu jenem Zeitpunkt noch nicht fit sein, wäre eine Nübel-Rückkehr dann ein Thema.

psc 21 Dezember, 2022 10:13