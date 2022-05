Salihamidzic wartet auf Reaktion von Serge Gnabry

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigt Vertragsgespräche mit Serge Gnabry. Dass es bislang zu keinem Abschluss kam, liegt in seinen Augen in erster Linie am 26-jährigen Stürmer.

Der Bayern-Verantwortliche sieht diesen im Zugzwang. Eine Offerte liegt auf dem Tisch, wie er der “Bild” erzählt: “Wir haben Grenzen. Wir versuchen für jeden Spieler, das Beste zu bieten. Und deswegen liegt das auch mal an ihm, zu entscheiden. Der Junge ist top. Ich mag ihn sehr gerne und würde ihn sehr, sehr gerne hier behalten.” Gnabry ist derzeit nur noch bis Juni 2023 gebunden. Kommt es bis im Sommer zu keiner Einigung, könnte unter Umständen ein Verkauf in der anstehenden Transferperiode über die Bühne gehen.

Dem Vernehmen nach will Gnabry in die Gehaltsklasse seiner Kumpel Joshua Kimmich und Leon Goretzka aufsteigen. Dieser Bitte entspricht der Verein bisher nicht. Deshalb scheinen die Gespräche aktuell festgefahren. “Wir haben nicht unendlich viel Geld. Wir haben einige Verträge verlängert. Wir haben versucht, den Kern der Mannschaft zu halten. Wir schauen aus der finanziellen Situation, was wir machen können”, erklärt Salihamidzic das Vorgehen.

psc 9 Mai, 2022 16:29