Hasan Salihamidzic schliesst Wintertransfers aus

Der FC Bayern sieht keine Notwendigkeit, sich auf dem Januartransfermarkt zu verstärken. Entsprechende Vorgänge schliesst Sportvorstand Hasan Salihamidzic aus.

Mit einem souveränen 4:0 über den VfL Wolfsburg schloss der FC Bayern das Spieljahr 2021 ab. Vor der Partie bezog Hasan Salihamidzic Stellung zu den personellen Planungen im kommenden Wintertransferfenster.

“Wir sind wirklich gut besetzt und gehen weiter so in die Saison”, sagte der Münchner Sportvorstand am “DAZN”-Mikro. Die Wechselperiode im Januar, die am 1. Januar beginnt, sei für den deutschen Rekordmeister zweitrangig, fügte Salihamidzic an.

In der bayrischen Landeshauptstadt wird sich somit wenn überhaupt nur etwas auf der Abgangsseite tun. Spieler, die wiederholt mit einem Wechsel in Verbindung gebracht werden, sind Rechtsverteidiger Bouna Sarr (29) sowie die Mittelfeldspieler Marc Roca (25), Corentin Tolisso (27) und Michael Cuisance (22).

aoe 18 Dezember, 2021 11:37