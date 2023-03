Hasan Salihamidzic staucht die Bayern-Profis zusammen

Nach der 1:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen, die gleichbedeutend mit dem Verlust der Tabellenführung war, attackiert Bayerns Sportvorstand seine Spieler.

Mit dem Auftritt vom Sonntag ist der Ex-Profi nicht einverstanden. «Ich weiss nicht, wie diese Gefühle heissen, aber auf jeden Fall war das nicht das, was Bayern München ausmacht. Wir haben alles vermissen lassen! Wir haben uns von einer Mannschaft, die am Donnerstag noch gespielt hat, überrennen lassen. Leverkusen war in allen Belangen besser», resümiert Salihamidzic in der «Bild».

Der Münchner Verantwortliche stellt sogar die Mentalität der Profis infrage: «Vielleicht die letzten zehn Minuten, da haben wir noch zwei, drei Mal aufs Tor geschossen. Aber so wenig Antrieb, so wenig Mentalität, so wenig Zweikampfführung und Durchsetzungsvermögen… Das habe ich selten erlebt.»

Noch in der vergangenen Woche gab es nach dem souveränen Auftritt gegen PSG viel Lob. Mit der Partie in Leverkusen ist die Stimmung unmittelbar vor der Länderspielpause aber komplett gekippt. Salihamidzic weiter: «Diese Mannschaft ist so gut, wenn sie von Anfang an 100 Prozent Mentalität hat. Aber diese Mannschaft ist genauso nicht so gut, wenn sie spielt wie heute: Wenn sie träge ist und denkt, dass sie mit ihrer Qualität alles erledigen kann. Das kann sie einfach nicht. Für mich sind auch Mentalität und Zweikampfstärke Qualitäten, die es dazu braucht. Die war heute gar nicht da.»

Am 1. April kommt es in der Allianz Arena zum kapitalen Spiel gegen Borussia Dortmund, das nun einen Punkt vor den Bayern liegt.

psc 20 März, 2023 12:06