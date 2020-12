Hainer verrät: So plant der FC Bayern mit Alaba & Boateng

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer verrät in einem Interview, wie der Klub mit David Alaba und Jérôme Boateng plant, deren Verträge zum Saisonende auslaufen.

Vor allem die Zukunft des österreichischen Abwehrspielers gibt viel zu reden. Hainer lässt sich nicht auf die Äste heraus und stellt bei “Sport 1” noch einmal klar, was er bereits Ende Oktober kommuniziert hatte: “Wir haben dem Management von David Alaba ein sehr gutes Angebot gemacht, denn er ist in unseren Augen ein sehr guter Spieler. Das wurde als ungenügend zurückgewiesen. Daraufhin haben wir unser Angebot vom Tisch genommen. Das ist der Stand der Dinge.”

Dass sich auch Trainer Hansi Flick öffentlich in die Diskussion einmischt und Alaba klar den Rücken stärkt, ist für Hainer kein Problem: “Ich finde es gut, dass unser Trainer hinter seinen Spielern steht und sich für sie einsetzt. Am Ende des Tages müssen wir im Verein entscheiden, was zum Wohl und Wehe des Vereins mittel- und langfristig gut ist. Das machen wir auch.”

In Verhandlungen gehe der Klub immer mit “klaren Vorstellungen”. Hainer führt aus: “Wir haben uns in den unterschiedlichen Verhandlungen immer bemüht, für den Sportler faire Angebote und Gegenleistungen zu skizzieren.”

Die Personalie Boateng ist ebenfalls offen: Auch der Vertrag des 32-Jährigen läuft aus. Der Abwehrspieler hat über seine Berater bereits öffentlich kundgetan, dass er den Kontrakt in München verlängern möchte. Eine Entscheidung ist laut Hainer noch nicht gefallen: “Wie Hasan Salihamidzic schon gesagt hat, werden wir uns mit Jérôme zu gegebener Zeit zusammensetzen und eine vernünftige und faire Lösung für beide Seiten finden. Bis dahin haben wir noch Zeit.”

psc 11 Dezember, 2020 10:07