Hernández-Entscheidung rückt näher: Treffen in München steht an

Lucas Hernández wird laut Angaben von "Sky" am Dienstag zur Säbener Strasse gebeten. Die Verantwortlichen des FC Bayern wollen mit dem Innenverteidiger persönlich über seine Zukunft sprechen. Ein bis 2027 datierter Vertrag soll dem 27-Jährigen vorliegen. Fraglich ist nur, ob er diesen auch unterschreibt.

❗️News #Hernández: A personal meeting with the player is scheduled for Tuesday at Säbener Straße.

Nothing has changed: There is a new contract until 2027 on the table for weeks; ready to sign.

Understand his current salary is around €15m/year. Paris offers more salary. Still… pic.twitter.com/dRfOzGVwA0

