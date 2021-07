Hernandez erfolgreich am Knie operiert

Der FC Bayern muss die komplette Saisonvorbereitung auf Lucas Hernandez verzichten. Der Abwehrallrounder musste sich einer Knieoperation unterziehen.

Wegen seiner Teilnahme an der Europameisterschaft hätte sich Lucas Hernandez (25) sowieso in einen längeren Urlaub verabschiedet. Statt Urlaub steht dem Verteidiger allerdings ein straffes Rehaprogramm bevor. Hernandez ist erfolgreich am linken Knie operiert worden, das er sich während der EM lädiert hatte.

“Wir wünschen Lucas gute und schnelle Genesung. Unsere Ärzte sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Operation. Er wird uns schon in wenigen Wochen wieder voll zur Verfügung stehen”, sagte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic zur Verletzung. Hernandez zog sich einen Einriss des Innenmeniskus zu.

ℹ️ Nach seiner Verletzung bei der #EURO2020 wurde @LucasHernandez erfolgreich am linken Knie operiert und beginnt sofort mit den Rehabilitationsmaßnahmen. Gute Genesung, Lucas! 🔗 https://t.co/3wE9yQUG5Z#FCBayern — FC Bayern München (@FCBayern) July 4, 2021

aoe 4 Juli, 2021 14:56