Hernández spricht über seine schwierige Situation beim FC Bayern

Lucas Hernández konnte den hohen Erwartungen beim FC Bayern bislang nicht gerecht werden. In der neuen Saison erhofft sich der Franzose Besseres.

Mit 80 Mio. Euro stellt Lucas Hernández den vereinsinternen Rekord-Transfer des FC Bayern dar. Seit seiner Ankunft von Atlético Madrid vermag der Aussenverteidiger aber noch zu selten zu überzeugen. Von Blessuren in der Vorsaison geplagt, kursierten bereits Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang.

“Ich habe hier gerade erst unterschrieben und noch vier Jahre Vertrag”, erklärt der 24-Jährige im Interview mit “Téléfoot” seine Situation in München. Den amtierenden Triple-Sieger möchte der Weltmeister so schnell auch nicht verlassen, dennoch macht er klar: “Aber es kommt auf die kommende Saison an. Wenn es weiterhin so kompliziert ist, werde ich sehen.”

In den vergangenen Monaten gab es unter anderem Gerüchte um einen Transfer zu Paris Saint-Germain. Der Verteidiger selbst betont aber, dass daran nichts dran ist: “Natürlich gibt es immer wieder Gerede, aber ich habe kein Angebot bekommen. Auch mein Berater oder meine Verwandten nicht.”

In der neuen Spielzeit möchte sich der Ex-Atlético-Star einen Stammplatz erkämpfen. “Es war ein kompliziertes Jahr, aber es liegt in meinem Charakter, an mir zu arbeiten und weiterzumachen. Das werde ich auch jetzt machen und versuchen, meinen Platz im Klub zu bekommen”, so Hernández.

adk 13 September, 2020 15:20