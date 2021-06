Hiobsbotschaft für die Bayern wegen Alphonso Davies

Der FC Bayern wird wohl erst in mehr als einem Monat wieder auf seinen Linksverteidiger Alphonso Davies zählen können.

Der kanadische Nationalspieler wird laut “kicker” mit seinem Land den CONCACAF Gold Cup in den USA bestreiten. Der Wettbewerb des Verbands von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik findet vom 10. Juli bis zum 1. August statt. Es ist ein offizielles FIFA-Turnier, somit müssen die Bayern teilnehmende Spieler freistellen. Je nach Turnierverlauf könnte es lange dauern bis Davies wieder nach München zurückkehrt. Wann diese genau erfolgt, ist noch offen. Der 20-Jährige könnte aber einen beträchtlichen Teil der Saisonvorbereitung verpassen. Zum Vergleich: Die EM endet am 11. Juli, also einen Tag nachdem der Gold Cup überhaupt erst startet.

psc 24 Juni, 2021 17:04