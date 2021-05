Hiobsbotschaft: Leon Goretzka droht EM zu verpassen

Bayerns Mittelfeldspieler Leon Goretzka hat sich beim 6:0-Sieg gegen Gladbach einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu und fällt längere Zeit aus.

Wie sein Klub am Montagabend mitteilt, wird er für die übrigen Spiele des Vereins in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz gelangen. Goretzka musste am Montag nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung wieder verletzt ausgewechselt werden. Auch eine EM-Teilnahme gerät in Gefahr. Je nach Genesungsverlauf könnte es bis zum Turnierstart Mitte Juni nicht reichen. Deutschland bestreitet das erste Spiel am 15. 6 gegen Frankreich.

Der #FCBayern muss in den verbleibenden Ligaspielen auf @leongoretzka_ verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich am Samstagabend im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Gute Genesung, Leon! — 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) May 10, 2021

psc 10 Mai, 2021 17:05